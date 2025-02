Echa to zespół łączący alternatywne brzmienia z melodyjnym wokalem i niebanalnym tekstem. Grupa ma na koncie debiutancki album “Echa”, a w 2024 roku wróciła z nowymi utworami. Ukazało się m.in. “Szkło”, które przebiło się na playlistach wielu rozgłośni radiowych.

Pierwszym singlem w 2025 roku jest “Niczego najgorszego”. Tak zespół opisuje utwór: “Piosenka powstała z wdzięczności za to co mamy. Chcieliśmy przypomnieć sobie, że wszystko zależy od nas i trzeba brać sprawy w swoje ręce. Tego też życzymy wszystkim słuchającym ten utwór. Klip do piosenki to z kolei nasz pamiętnik z 2024 roku. Można w nim zobaczyć, jaka energia była na naszych koncertach, ale też podejrzeć kulisy – również z jakimi trudami zmagają się zespoły w trakcie trasy”.