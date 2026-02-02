Holly Humberstone – To Love Somebody

NOWOŚĆ NA 96 FM:

Holly Humberstone oficjalnie zapowiedziała drugi album w karierze. Wyczekiwany „Cruel World” ukaże się 10 kwietnia. Jedna z najbardziej charakterystycznych artystek swojego pokolenia powraca z płytą, która uchwyca napięcie między bólem a przyjemnością; przestrzeń, w której chaos i akceptacja współistnieją obok siebie.

Wchodząc w „Cruel World”, artystka ucieka do mrocznej baśni stworzonej na własnych zasadach. Holly promuje album singlem „To Love Somebody”, któremu towarzyszy urzekający teledysk w reżyserii Silken Weinberg (Ethel Cain). Inspirowany teatrem wiktoriańskim, baśniami braci Grimm i „Nosferatu”, „To Love Somebody” stanowi otwarcie nowego rozdziału w karierze 26-latki. Miłość jest dziś dla Holly czymś jednocześnie ugruntowującym i destabilizującym. – Ta płyta bada miłość jako coś pięknego, ale z natury bolesnego – mówi artystka.

 

