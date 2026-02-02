NOWOŚĆ NA 96 FM:

Sarsa – Co za lot

Mateusz Kasperczyk2026-02-02
254 Mniej niż minutę

Nawiązując do ostatniego albumu Sarsy – „Miało być jak w filmie”… No i jest! Nowy singiel artystki „Co za lot” to magiczna, urocza kompozycja, która przenosi słuchacza w świat pełen fantazji i ukrytych marzeń. Zainspirowana historią z animowanego filmu „Orzełek Iggy”, piosenka opowiada o ptakach, które zapomniały, że potrafią latać – prosta, a zarazem głęboka metafora dla nas wszystkich.

To nie jest zwykły singiel – to energetyczna dawka motywacji w formie chwytliwej melodii i poruszających słów. Idealny soundtrack do odkrywania siebie i chwil, gdy można poczuć wiatr pod skrzydłami. Singiel zapowiada premierę filmu animowanego, który do kin w całej Polsce trafi już 6 lutego 2026 r.

 

Tagi
Mateusz Kasperczyk2026-02-02
254 Mniej niż minutę
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Beck – “Everybody’s Gotta Learn Sometime” [PŁYTA TYGODNIA]

2026-02-02

Yearboox – Graceland

2026-02-02

Holly Humberstone – To Love Somebody

2026-02-02

Vix.N and TABB- „Światłocienie EP” [PŁYTA TYGODNIA]

2026-01-26
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.