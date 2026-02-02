Sarsa – Co za lot

Nawiązując do ostatniego albumu Sarsy – „Miało być jak w filmie”… No i jest! Nowy singiel artystki „Co za lot” to magiczna, urocza kompozycja, która przenosi słuchacza w świat pełen fantazji i ukrytych marzeń. Zainspirowana historią z animowanego filmu „Orzełek Iggy”, piosenka opowiada o ptakach, które zapomniały, że potrafią latać – prosta, a zarazem głęboka metafora dla nas wszystkich.

To nie jest zwykły singiel – to energetyczna dawka motywacji w formie chwytliwej melodii i poruszających słów. Idealny soundtrack do odkrywania siebie i chwil, gdy można poczuć wiatr pod skrzydłami. Singiel zapowiada premierę filmu animowanego, który do kin w całej Polsce trafi już 6 lutego 2026 r.