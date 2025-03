Selena Gomez i benny blanco zaprezentowali drugi utwór ze wspólnego albumu „I Said I Love You First”. Płyta ukazuje się 21 marca. Już dziś można posłuchać głównego singla zapowiadającego dzieło. W „Call Me When You Break Up” gościnnie pojawia się Gracie Abrams!

Dla Seleny Gomez „Call Me When You Break Up” to pierwsza współpraca z Gracie Abrams. benny blanco połączył siły z Gracie już w 2021, w utworze „Unlearn”, który trafił na album „FRIENDS KEEP SECRETS 2”.

„I Said I Love You First” to historia miłości Seleny i benny’ego. Daje fanom unikatową możliwość wglądu w ich relację. Całość powstała bardzo organicznie, ponieważ ta dwójka czuła się bardzo komfortowo, pracując razem w studiu. Gomez i blanco wzajemnie wyzwolili w sobie wielkie pokłady kreatywności, co zaowocowało autentycznym albumem świetnie oddającym ich doświadczenia. To kronika całej historii – czasów, zanim się poznali, zakochania oraz patrzenia, co przyniesie przyszłość.