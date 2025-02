Światowy supergwiazdor The Weeknd wydał wyczekiwany album studyjny „Hurry Up Tomorrow”. W 2024 artysta został pierwszym wykonawcą w historii, którego aż 27 utworów przekroczyło pojedynczo miliard streamów w Spotify. „Hurry Up Tomorrow” to osobiste domknięcie trylogii, na którą składają się uznane albumy „After Hours” (2020) oraz „Dawn FM” (2022).

Jeszcze w tym roku, The Weeknd pojawi się u boku Jenny Ortegi i Barry’ego Keoghana w filmie pełnometrażowym zainspirowanym nowym albumem artysty. Za reżyserię i scenariusz „Hurry Up Tomorrow” odpowiada Trey Edward Schults. Światowa premiera kinowa jest zaplanowana na 16 maja. Psychologiczny thriller jest zainspirowany twórczością The Weeknd i będzie zawierał nowe utwory. Artysta skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu razem z Danielem Lopatinem.