Yearboox – Graceland

Producent, kompozytor i multiinstrumentalista Yearboox prezentuje singiel „Graceland”.

Utwór jest utrzymany w klimacie singla „Paris and Rome”. To połączenie współczesnej pop-house’owej energii z ciepłym i nostalgicznym sznytem. Utwór z miejsca wpada w ucho i kreuje atmosferę, która sprawdza się zarówno na parkiecie, jak i w chwili odizolowania się od świata na słuchawkach.

Za sprawą „Graceland” Yearboox dopracowuje swoje „vintage house’owe” brzmienie. Utwór jest niewymuszony, naturalny, nic nie dzieje się w nim na siłę. – Dla mnie „Graceland” to realizacja idei, że jedna piosenka może wybrzmieć na całym świecie. Dążę do takiego efektu całe moje życie – podkreśla twórca.