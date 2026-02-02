NOWOŚĆ NA 96 FM:

Yearboox – Graceland

Mateusz Kasperczyk2026-02-02
254 Mniej niż minutę

Producent, kompozytor i multiinstrumentalista Yearboox prezentuje singiel „Graceland”.

Utwór jest utrzymany w klimacie singla „Paris and Rome”. To połączenie współczesnej pop-house’owej energii z ciepłym i nostalgicznym sznytem. Utwór z miejsca wpada w ucho i kreuje atmosferę, która sprawdza się zarówno na parkiecie, jak i w chwili odizolowania się od świata na słuchawkach.

Za sprawą „Graceland” Yearboox dopracowuje swoje „vintage house’owe” brzmienie. Utwór jest niewymuszony, naturalny, nic nie dzieje się w nim na siłę. – Dla mnie „Graceland” to realizacja idei, że jedna piosenka może wybrzmieć na całym świecie. Dążę do takiego efektu całe moje życie – podkreśla twórca.

Tagi
Mateusz Kasperczyk2026-02-02
254 Mniej niż minutę
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Beck – “Everybody’s Gotta Learn Sometime” [PŁYTA TYGODNIA]

2026-02-02

Sarsa – Co za lot

2026-02-02

Holly Humberstone – To Love Somebody

2026-02-02

Vix.N and TABB- „Światłocienie EP” [PŁYTA TYGODNIA]

2026-01-26
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.