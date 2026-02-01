Retro-rozwałka w programie „GRANIE NA EKRANIE”: Czas na Gore: Ultimate Soldier! [AUDIO]

Jeśli tęsknicie za bezkompromisowymi strzelankami z początku lat 2000, ten odcinek jest dla Was. W audycji „Granie na ekranie” Artur Beling bierze na tapet tytuł, który swego czasu wywoływał sporo emocji – Gore: Ultimate Soldier.

Gore: Ultimate Soldier to produkcja, która przenosi nas w futurystyczny świat pełen brutalnych starć, dynamicznej akcji i klimatu przypominającego złote lata gatunku FPS.

