Retro-rozwałka w programie „GRANIE NA EKRANIE”: Czas na Gore: Ultimate Soldier! [AUDIO]

Maciej Noskowicz2026-02-01
Jeśli tęsknicie za bezkompromisowymi strzelankami z początku lat 2000, ten odcinek jest dla Was. W audycji „Granie na ekranie” Artur Beling bierze na tapet tytuł, który swego czasu wywoływał sporo emocji – Gore: Ultimate Soldier.

Gore: Ultimate Soldier to produkcja, która przenosi nas w futurystyczny świat pełen brutalnych starć, dynamicznej akcji i klimatu przypominającego złote lata gatunku FPS.

📌 Słuchajcie nas w każdy piątek! Audycja „Granie na ekranie” startuje punktualnie o godzinie 12:20 na antenie Radia Index.

Maciej Noskowicz2026-02-01
