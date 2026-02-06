NIEZŁA SZTUKA

„Niezła Sztuka”: narcyzm, teatr i sztuka współczesna [WIDEO]

Mateusz Kasperczyk2026-02-06
255 Szacowany czas czytania: 1 min.

Teatr, literatura i sztuki wizualne ponownie spotykają się w magazynie kulturalnym „Niezła Sztuka”. W najnowszym odcinku widzowie zajrzą m.in. za kulisy Lubuskiego Teatru, gdzie trwają przygotowania do premiery spektaklu „Metamorfoza Narcyza”.

Najnowsza propozycja teatru, przygotowana przez Michała Telegę, podejmuje temat współczesnego narcyzmu — zjawiska coraz częściej obecnego w relacjach międzyludzkich. Twórcy spektaklu zadają pytania o to, czym dziś jest narcyzm, jak rozpoznać to zaburzenie oraz czy i w jaki sposób można się przed nim bronić. To opowieść o przemocy psychicznej, manipulacji i mechanizmach, które często pozostają niewidoczne.

W programie nie zabraknie również wizyty w Bibliotece Norwida, która zaprasza na kolejną czytelnię dramatu. To jednak nie wszystko — instytucja szykuje także warsztaty drukarskie, skierowane do miłośników tradycyjnych technik i pracy z tekstem.

Kolejnym punktem odcinka będzie spotkanie ze sztuką surrealistyczną. Twórcy „Niezłej Sztuki” odwiedzili zielonogórskiego artystę Andrzeja Troca, który opowiada o swojej twórczości, inspiracjach i świecie wyobraźni, jaki buduje w swoich pracach.

„Niezła Sztuka” to propozycja dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z kulturalnym życiem miasta i regionu. Kolejny odcinek już wkrótce.

Doceniasz to, co robimy? Postaw nam kawę! ☕ To dla nas nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ogromny zastrzyk motywacji, że nasza praca dla lokalnej społeczności jest potrzebna.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Postaw kawę za:

Tagi
Mateusz Kasperczyk2026-02-06
255 Szacowany czas czytania: 1 min.
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Przemoc, manipulacja i cisza. „Metamorfoza Narcyza” – mocna premiera w Lubuskim Teatrze

2026-02-04

Sarsa – Co za lot

2026-02-02

Yearboox – Graceland

2026-02-02

Holly Humberstone – To Love Somebody

2026-02-02
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.