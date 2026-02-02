PLASTER NA CZKAWKĘ: Od kosmicznych teorii Daenikena po współczesne „lewe rączki” [AUDIO]

Masz wrażenie, że świat pędzi za szybko, a rzeczywistość bywa trudna do przełknięcia? Czas na „Plaster na czkawkę” – autorski cykl felietonów Artura Belinga, który w każdy wtorek i czwartek serwuje nam dawkę inteligentnego humoru, dystansu i celnych spostrzeżeń.

W najnowszych odsłonach nasz felietonista zabiera nas w podróż przez skrajności. Z jednej strony, w felietonie „Lekcje z Daenikena”, Artur Beling z naukowym zacięciem, ale i mrugnięciem oka, przygląda się teorii o starożytnych cywilizacjach i pozaziemskich gościach. To doskonała okazja, by zastanowić się, ile w nas z odkrywców, a ile z marzycieli.

Z drugiej strony lądujemy twardo na ziemi w tekście „Lewe rączki”. To słodko-gorzka refleksja nad naszymi dzisiejszymi umiejętnościami. Czy w dobie smartfonów i AI wciąż potrafimy poradzić sobie z prostymi, manualnymi wyzwaniami? Artur Beling punktuje to, co dziś potrafimy zrobić, a co – mimo ogromnego postępu – kompletnie nam nie wychodzi.

Kiedy słuchać?

Nie daj się zaskoczyć rzeczywistości i przyklej sobie „Plaster na czkawkę”! Zapraszamy przed odbiorniki w każdy:

wtorek

czwartek

Zawsze o godzinie 9:45 oraz 13:30.