PLASTER NA CZKAWKĘ

PLASTER NA CZKAWKĘ: Od kosmicznych teorii Daenikena po współczesne „lewe rączki” [AUDIO]

Maciej Noskowicz2026-02-02
256 Szacowany czas czytania: 1 min.
fot. Radio index

Masz wrażenie, że świat pędzi za szybko, a rzeczywistość bywa trudna do przełknięcia? Czas na „Plaster na czkawkę” – autorski cykl felietonów Artura Belinga, który w każdy wtorek i czwartek serwuje nam dawkę inteligentnego humoru, dystansu i celnych spostrzeżeń.

W najnowszych odsłonach nasz felietonista zabiera nas w podróż przez skrajności. Z jednej strony, w felietonie „Lekcje z Daenikena”, Artur Beling z naukowym zacięciem, ale i mrugnięciem oka, przygląda się teorii o starożytnych cywilizacjach i pozaziemskich gościach. To doskonała okazja, by zastanowić się, ile w nas z odkrywców, a ile z marzycieli.

Z drugiej strony lądujemy twardo na ziemi w tekście „Lewe rączki”. To słodko-gorzka refleksja nad naszymi dzisiejszymi umiejętnościami. Czy w dobie smartfonów i AI wciąż potrafimy poradzić sobie z prostymi, manualnymi wyzwaniami? Artur Beling punktuje to, co dziś potrafimy zrobić, a co – mimo ogromnego postępu – kompletnie nam nie wychodzi.

Kiedy słuchać?

Nie daj się zaskoczyć rzeczywistości i przyklej sobie „Plaster na czkawkę”! Zapraszamy przed odbiorniki w każdy:

  • wtorek

  • czwartek

Zawsze o godzinie 9:45 oraz 13:30.

Podobała Ci się ta audycja? Wesprzyj naszą twórczość.

To dla nas nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ogromny zastrzyk motywacji, że nasza praca dla Was jest potrzebna.
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Tagi
Maciej Noskowicz2026-02-02
256 Szacowany czas czytania: 1 min.
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

PLASTER NA CZKAWKĘ: Artur Beling o prezydenturze Trumpa i grzechach rządzących [AUDIO]

2026-01-24

Artur Beling i jego “Plaster na czkawkę” – nowe felietony! [AUDIO]

2026-01-19

PLASTER NA CZKAWKĘ:  “Rytuały” – felieton Artura Belinga [AUDIO] 

2026-01-11

PLASTER NA CZKAWKĘ: Czas na spacer [AUDIO]

2025-12-22
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.