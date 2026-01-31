STUDENT PO GODZINACH

STUDENT PO GODZINACH: Anastazja Sterma o literaturze, gamedevie i potędze designu [WIDEO]

Maciej Noskowicz
2026-01-31
258 Mniej niż minutę

Gdzie kończy się literacka wyobraźnia, a zaczyna zaawansowana technologia? W najnowszym odcinku audycji „Student po godzinach” Ola Pruszyńska rozmawia z Anastazją Stermą – niezwykle wszechstronną artystką, która łączy świat gier, grafiki użytkowej i literatury popularnej.

Anastazja Sterma to przykład studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego, która z powodzeniem łączy wiele pasji, przekuwając je w konkretne projekty zawodowe i artystyczne. W rozmowie z Olą Pruszyńską przybliża kulisy swojej pracy, która rozciąga się od projektowania minimalistycznych logotypów po budowanie złożonych światów w silnikach do tworzenia gier.

Zapraszamy do słuchania i oglądania! “Student po godzinach” w każdą środę o godzinie 12.30.

