AI: Genialne narzędzie czy cyfrowe lustro człowieka? Dr Katarzyna Bartosiak w „TO I OWO NAUKOWO” [WIDEO]

Sztuczna inteligencja przestała być tematem z powieści science-fiction, a stała się naszą codziennością. Ale czy potrafimy ją zrozumieć? W najbliższym programie „To i owo naukowo” wychodzimy poza techniczne schematy, by spojrzeć na algorytmy okiem filozofki.

Gościnią audycji będzie dr Katarzyna Bartosiak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas rozmowy spróbujemy rozstrzygnąć kwestie, które nurtują nie tylko naukowców, ale i każdego użytkownika nowoczesnych technologii. Czy AI faktycznie „myśli”, czy jedynie sprytnie przetwarza ogromne zbiory danych, udając ludzką świadomość? Dr Bartosiak pomoże nam zrozumieć naturę uczenia maszynowego bez użycia skomplikowanego, technicznego żargonu.

Program w każdy poniedziałek o godzinie 14.10.