UCZENI-ZAKRĘCENI: Od chemicznych snów po sekrety fizyki kwantowej [AUDIO]

Nauka wcale nie musi być nudna, a wielcy odkrywcy często miewali niezwykłe pomysły i jeszcze ciekawsze życiorysy. W naszym cyklu „Uczeni-zakręceni” przybliżamy sylwetki geniuszy, których pasja i nieszablonowe myślenie zmieniły bieg historii.

W minionym tygodniu wędrowaliśmy przez różne epoki i dyscypliny, biorąc na tapet postacie, które udowodniły, że kluczem do wielkich odkryć jest często… wyobraźnia:

Friedrich August Kekulé – człowiek, który dosłownie wyśnił strukturę benzenu. Opowiadamy o tym, jak sen o wężu gryzącym własny ogon zrewolucjonizował chemię organiczną.

Jan Heweliusz – gdański browarnik i genialny astronom w jednym. Jak to możliwe, że budował największe teleskopy swoich czasów i jako pierwszy tak dokładnie skartografował Księżyc?

Richard Feynman – genialny fizyk, noblista i… mistrz gry na bębnach oraz otwierania sejfów. Przybliżamy sylwetkę człowieka, który potrafił wytłumaczyć najbardziej skomplikowane zjawiska fizyki kwantowej w sposób, który rozumiał każdy.

Kiedy słuchać?

Chcesz wiedzieć więcej o „zakręconej” stronie nauki? Zapraszamy do słuchania audycji w każdy:

poniedziałek

środę

piątek

Zawsze o godzinie 9:45 oraz 13:30 na antenie Radia Index!