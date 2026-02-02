UCZENI - ZAKRĘCENI

UCZENI-ZAKRĘCENI: Od chemicznych snów po sekrety fizyki kwantowej [AUDIO]

Maciej Noskowicz2026-02-02
253 Szacowany czas czytania: 1 min.

Nauka wcale nie musi być nudna, a wielcy odkrywcy często miewali niezwykłe pomysły i jeszcze ciekawsze życiorysy. W naszym cyklu „Uczeni-zakręceni” przybliżamy sylwetki geniuszy, których pasja i nieszablonowe myślenie zmieniły bieg historii.

W minionym tygodniu wędrowaliśmy przez różne epoki i dyscypliny, biorąc na tapet postacie, które udowodniły, że kluczem do wielkich odkryć jest często… wyobraźnia:

  • Friedrich August Kekulé – człowiek, który dosłownie wyśnił strukturę benzenu. Opowiadamy o tym, jak sen o wężu gryzącym własny ogon zrewolucjonizował chemię organiczną.

  • Jan Heweliusz – gdański browarnik i genialny astronom w jednym. Jak to możliwe, że budował największe teleskopy swoich czasów i jako pierwszy tak dokładnie skartografował Księżyc?

  • Richard Feynman – genialny fizyk, noblista i… mistrz gry na bębnach oraz otwierania sejfów. Przybliżamy sylwetkę człowieka, który potrafił wytłumaczyć najbardziej skomplikowane zjawiska fizyki kwantowej w sposób, który rozumiał każdy.

Kiedy słuchać?

Chcesz wiedzieć więcej o „zakręconej” stronie nauki? Zapraszamy do słuchania audycji w każdy:

  • poniedziałek

  • środę

  • piątek

Zawsze o godzinie 9:45 oraz 13:30 na antenie Radia Index!

Podobała Ci się ta audycja?

To dla nas nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ogromny zastrzyk motywacji, że nasza praca dla Was jest potrzebna.
Dziękujemy, że jesteś z nami!

Tagi
