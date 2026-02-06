”Zawodowy Index”: Szewc w XXI wieku. Rzemiosło, które wciąż ma sens [WIDEO]

Audycja „Zawodowy Index” tym razem skupia się na tradycyjnym rzemiośle i zawodzie, który w dobie masowej produkcji wciąż ma swoje miejsce. Bohaterem odcinka jest pan Jarek – zielonogórski mistrz szewstwa, od lat związany z lokalnym rzemiosłem.

W rozmowie poruszono m.in. realia pracy szewca w XXI wieku, możliwości naprawy obuwia oraz sens wyboru naprawy zamiast wyrzucania. Nie zabrakło także opowieści z warsztatu i refleksji nad przyszłością rzemiosła.