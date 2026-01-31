Pewny powrót AZS-u na pierwszoligowe parkiety. Akademicy wygrali z Orlikiem Brzeg! [WIDEO]

Po długiej przerwie szczypiorniści Olimpu AZS Zielona Góra wrócili do rywalizacji w I lidze i zrobili to w przekonującym stylu.

W meczu rozegranym awansem akademicy pewnie pokonali Orlika Brzeg 36:27, zapisując na swoim koncie komplet trzech punktów.

Choć końcowy wynik nie pozostawia złudzeń, spotkanie miało swoje momenty nerwowe. Szczególnie początek drugiej połowy nie ułożył się po myśli zielonogórzan i był fragmentem, który sztab szkoleniowy może zapisać po stronie minusów. Do przerwy było bowiem 21:13, ale pierwsze minuty to 7:2 dla Orlika. Na szczęście końcówka meczu należała już w pełni do AZS-u, który spokojnie dowiózł zwycięstwo do ostatniego gwizdka.

Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Kacper Zyber, autor dziewięciu trafień. We wtorek kolejne spotkanie. Tym razem AZS zagra w Kątach Wrocławskich.