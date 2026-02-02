Frekwencja na koszykówce? “To jest szaleństwo!” [WIDEO]

Widownia zbliżająca się do 5 tys. w hali CRS już nikogo w koszykarskiej Polsce nie dziwi. Ale cieszy, zwłaszcza zielonogórskich fanów basketu, którzy na mecze swojej drużyny przychodzą najliczniej w Polsce.
W niedzielę Orlen Zastal w obecności 4 tys. 970 kibiców pokonał Tauron GTK Gliwice. Kompletu nie było, ale rekord frekwencji znów został pobity. O „modę na koszykówkę” pytaliśmy w naszym programie „Live po meczu Zastalu” prezeskę klubu Katarzynę Marciniak.
Na mecze pięciokrotnego mistrza Polski chodzi dziś więcej fanów niż za czasów, gdy Zastal bił się o kolejne tytuły. O klubie przestało się już mówić w kontekście rosnących długów i kolejnych zobowiązań.
Kolejny mecz w hali CRS dopiero 5 marca. Przeciwnikiem będzie King Szczecin, z którym Orlen Zastal zmierzy się też w Pucharze Polski, 20 lutego w Sosnowcu.