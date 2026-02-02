Frekwencja na koszykówce? “To jest szaleństwo!” [WIDEO]

Widownia zbliżająca się do 5 tys. w hali CRS już nikogo w koszykarskiej Polsce nie dziwi. Ale cieszy, zwłaszcza zielonogórskich fanów basketu, którzy na mecze swojej drużyny przychodzą najliczniej w Polsce.

W niedzielę Orlen Zastal w obecności 4 tys. 970 kibiców pokonał Tauron GTK Gliwice. Kompletu nie było, ale rekord frekwencji znów został pobity. O „modę na koszykówkę” pytaliśmy w naszym programie „Live po meczu Zastalu” prezeskę klubu Katarzynę Marciniak.

Myślę, że szaleństwo to jest idealne słowo, żeby opisać to co się dzieje. Czyli to, to tak naprawdę chyba zamyka się to wszystko w tym szaleństwie, bo jest szaleństwo na trybunach, mamy szalonego lidera kibiców przebranego za konduktora. Mamy szaleństwo na parkiecie. To wszystko co się dzieje, myślę, że to jest szaleństwo i ta atmosfera taka pozytywna… No to jest coś wspaniałego. Jak nawet ktoś przychodzi taki zmęczony, ale później popatrzy w ten system sprzedaży i myśli sobie: No dobra, jest po co to robić.

Na mecze pięciokrotnego mistrza Polski chodzi dziś więcej fanów niż za czasów, gdy Zastal bił się o kolejne tytuły. O klubie przestało się już mówić w kontekście rosnących długów i kolejnych zobowiązań.

Ogólnie atmosfera bardzo pozytywna. Bardzo pozytywna atmosfera całej drużyny, to jak oni z kibicami jakby się bawią po meczu, to że my co mecz musimy wydłużać pracę ochrony o co najmniej pół godziny, żeby oni rzeczywiście te wszystkie autografy dali. To jest coś niesamowitego i myślę, że to, że tak naprawdę ludzie zaczęli się cieszyć tą koszykówką, to jest najważniejsze. Bo sama gra też cieszy, natomiast to, że jest tak trochę spokojniej jakby wewnątrz u nas, to daje taką podwójną radość z przychodzenia na halę.

Kolejny mecz w hali CRS dopiero 5 marca. Przeciwnikiem będzie King Szczecin, z którym Orlen Zastal zmierzy się też w Pucharze Polski, 20 lutego w Sosnowcu.