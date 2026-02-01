KOSZYKÓWKA:WAŻNE

Live po meczu Zastalu: Szczęście debiutanta i solenizanta! [WIDEO]

Dziesiąta wygrana w sezonie Orlenu Zastalu Zielona Góra nad Tauronem GTK Gliwice 98:81 miała swoję wymowę, bo raz, że ponownie zielonogórzanie pobili rekord frekwencji w hali CRS, a do tego odczarowana została “klątwa Ivana Almeidy”, który w przeszłości był katem Zastalu jako gracz Anwilu.

W barwach GTK w debiucie dał się we znaki, ale nie na tyle, by gliwiczanie po raz pierwszy w tym sezonie wygrali na wyjeździe. Orlen Zastal miał jednak swoich bohaterów. Bez wątpienia na to miano zapracował świętujący urodziny Chavaughn Lewis. Amerykanin znów był jedną z kluczowych postaci zielonogórzan. Kończył mecz z dorobkiem 21 punktów, podobnie, jak Jakub Szumert.

Obaj pojawili się w naszym pomeczowym programie na żywo. Był też ponadto przeszczęśliwy Miłosz Majewski, bo choć na parkiecie był tylko przez 45 sekund, to jednak zdołał zamknąć protokół meczowy swoimi punktami, tuż przed syreną.

O frekwencji rozmawialiśmy też z prezeską klubu Katarzyną Marciniak. To wszystko do zobaczenia w naszym programie “Live po meczu Zastalu”.

Czekamy na Wasze opinie i komentarze.

