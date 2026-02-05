Osłabiony Orlen Zastal wygrywa w Gdyni!

Bez Andrzeja Mazurczaka, który zmaga się z urazem pleców, bez chorego Krzysztofa Sulimy, a także przez sporą część meczu bez Patricka Cartiera Orlen Zastal wygrał w czwartkowy wieczór w Gdyni z AMW Arką! Zielonogórzanie dzięki świetnej drugiej części spotkania wygrali 82:71!

Pierwsza kwarta ze sporą liczbą błędów z obu stron, ale po dziesięciu minutach gry na jednopunktowym prowadzeniu byli zielonogórzanie 20:19 i to mimo, że w tym czasie zdołali zanotować pięć strat.

Zastal przez prawie 3,5 minuty drugiej kwarty pozostawał bez punktów. Impas przełamał Chavaughn Lewis. W tym czasie tylko nieznacznie lepiej grali gospodarze. Trzy minuty przed końcem pierwszej połowy spotkania, gdy za trzy punkty trafił Kamil Łączyński, a po chwili jeszcze trzykrotnie z linii rzutów wolnych Jakub Garbacz, Arka prowadziła najwyżej w meczu 40:30. Na przerwę obie ekipy udały się przy siedmiopunktowej przewadze gospodarzy.

Trzecia kwarta to walka zielonogórzan o odrobienie strat. Udało się na półmetku doprowadzić do wyrównania. Po „trójce” Conleya Garrisona było 50:50. Po chwili, po kolejnej udanej akcji Jakuba Szumerta, tym razem 2+1 zielonogórzanie wrócili na prowadzenie. „Szumi” na tym nie poprzestał, po chwili dołożył dwie „trójki” z rzędu. Minutę przed końcem trzeciej kwarty, gdy kolejną dwupunktową akcję sfinalizował Lewis, a tuż przed końcem dwa „oczka” dołożył jeszcze Jayvon Maughmer, goście prowadzili różnicą 11 punktów. Zastal rzucił w tej części gry 34 „oczka”, czyli tyle, ile przez całą pierwszą połowę spotkania!

Zastal na półmetku czwartej kwarty prowadził cały czas 10 punktami, ale już na tym etapie miał przekroczony limit fauli. Nadzieję gdynianom dał jeszcze Michael Okauru, trafiając z dystansu niespełna 3 minuty przed końcem. Arka wtedy zeszła na dystansu poniżej 10 „oczek” straty. O czas poprosił wówczas trener zielonogórzan. Na więcej Orlen Zastal już nie pozwolił, świetnie grając w obronie i wygrywając ostatecznie 82:71.

Kapitalny mecz rozegrał Jakub Szumert. „Szumi” na terenie swojego byłego pracodawcy zdobył double-double 27 punktów i 12 zbiórek. Po 17 „oczek” rzucili Maughmer i Lewis.