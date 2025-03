Choć jest w Zielonej Górze od przeszło miesiąca, dopiero w niedzielę będzie miał okazję zagrać w hali CRS. Orlen Zastal w niedzielę zmierzy się z Górnikiem Zamkiem Książ Wałbrzych, a Veljko Brkić – bo o nim mowa – będzie jednym z pięciu graczy, przed którym domowy debiut.

Przypomnijmy, Brkić dołączył do Zastalu w połowie stycznia. Zadebiutował, podobnie jak Ty Nichols, w wygranym meczu zielonogórzan we Włocławku. Obaj jeszcze nie zagrali w CRS, a w międzyczasie do Zastalu dołączyło jeszcze trzech nowych graczy: Darius Perry, Kellan Grady i Zachary Simmons. Szykuje się nam aż pięć debiutów!

Brkić opowiada nam o tym, że świetnie czuje się w Zielonej Górze, jak przebiega proces adaptacji nowych zawodników i czy Zastal jest mocniejszy od tego sprzed kilku tygodni?

Mecz z Górnikiem w niedzielę o 15:30.