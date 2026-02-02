KOSZYKÓWKA:

Zwycięstwo zielonogórskich koszykarzy w obiektywie DB Team

MK2026-02-02
267 Mniej niż minutę
foto: DB Team/DariuszBiczynski.pl

To było kolejne święto koszykówki, które przyciągnęło niemal 5 tys. kibiców do hali CRS. Zwycięstwo Orlenu Zastalu nad Tauronem GTK Gliwice uchwyciły obiektywy DB Teamu.

Zobaczcie zdjęcia, których autorami są: Dariusz Biczyński, Anna Murawska, Natalia Wojcieszak, Hanna Wiącek, Łukasz Kremer i Michał Karczewski.

