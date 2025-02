Ostatnie tygodnie na obiektach zielonogórskiego MOSiR-u dzieje się mnóstwo. Konkretnie chodzi o sparingi z udziałem m.in. zielonogórskich drużyn. W sobotę lider zielonogórskiej klasy A, grupy I, TS Masterchem Przylep pokonał Piasta Czerwieńsk z zielonogórskiej klasy okręgowej 4:1.

Pierwsza połowa była zdecydowanie bardziej wyrównana, a najlepiej o tym świadczył bezbramkowy remis. Można było nawet powiedzieć, że momentami to Piast był w drużyną, która minimalnie przeważała. W drugiej połowie spotkania było już inaczej. TS Masterchem Przylep zaczął kontrolować przebieg meczu, co dwukrotnie udokumentował Maciej Enkot, po którego bramkach było 2:0. Bramkarza z Czerwieńska pokonał także Adrian Weryszko, a TS Masterchem Przylep prowadził 3:0. Wówczas defensywie lidera zielonogórskiej klasy A, dał się we znaki Mykhailo Tkachiv, który, tak samo jak w meczu z Zorzą Ochla, wpisał się na listę strzelców. Ostatnie słowo należało jednak do Adriana Weryszki, który ustrzelił dublet.

Po zakończeniu meczu swój debiut w barwach seniorskiej drużyny TS-u Masterchem Przylep przeanalizował Aleksander Witkowski.

Na pewno dobry mecz, dużo doświadczeń dla mnie. Też drużyna z “okręgówki”, więc to już jest jakiś poziom. Myślę, że z każdym kolejnym meczem będę sobie radził coraz lepiej i myślę, że im więcej, tym lepiej będę grał. Chciałem się pokazać na jak najlepszym poziomie, żeby teraz też grać na wiosnę to może być dla nas szansa w rozwoju i jedyne w sumie, czego się obawiałem to takich mocniejszych starć fizycznych, ale nie było źle.

O rozegranym sparingu i najbliższych celach Piasta Czerwieńsk opowiadał trener tego zespołu, Maciej Tajchert.

Na pewno mecz przegrany, natomiast sparingi to testowanie różnych rzeczy, różnych ustawień. Sparing pożyteczny, na pewno dużo wniosków do wyciągnięcia. Silna drużyna A-klasowa, naprawdę tutaj bijąca się o “okręgówkę”, także myślę same pozytywy, jeśli chodzi o przyszłość. Celem Piasta Czerwieńsk na nadchodzącą rundę wiosenną jest cały czas walka o utrzymanie, także cały czas będziemy do tego dążyć. Mamy 15. kolejek, 45 punktów do zdobycia, spróbujemy zdobyć tyle, aby utrzymać tę “okręgówkę” w Czerwieńsku.

W Przylepie myślą już o meczu I rundy Pucharu Polski podokręgu zielonogórskiego, który odbędzie się 9 marca, o 15:00 na jednym z boisk MOSiR-u. Rywalem będzie Start Płoty.