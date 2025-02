Choć w niższych klasach rozgrywkowych trwa obecnie przerwa od ligowych zmagań, to nie oznacza, że zespoły odpoczywają. Nie inaczej jest w przypadku, grającej w II grupie zielonogórskiej klasy A, Drzonkowianki MM Stacje Paliw Kisielin-Racula. Klub ten, w środowy wieczór, pod balonem zmierzył się z występującą w zielonogórskiej klasie okręgowej, Zorzą Ochla. Mecz zakończył się zwycięstwem Zorzy 4:0.

Wyżej notowany zespół narzucił swój styl gry już od pierwszych minut na placu gry. Efektem tego było szybko strzelona bramka. Drużyna z Ochli poszła za ciosem i szybko podwyższyła prowadzenie. Po krótkiej przerwie, nie zmienił się obraz gry, a Zorza nadal dążyła do tego, aby przypieczętować zwycięstwo jeszcze przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Te starania przełożyły się na kolejne dwa trafienia i pewną wygraną. Bramkarza rywali pokonali: Aleksander Kobusiński, Patryk Oleksa, Konrad Bargieł i Łukasz Garguła. Drzonkowianka zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli, a na swoim koncie zgromadziła dotychczas 15 punktów.

Choć wyniki ostatnich sparingów nie były dla niej korzystne, to spokojny o najbliższą przyszłość swojego zespołu jest trener, Tomasz Urbański.

Jeżeli chodzi o wyniki, rezultaty, są one dla mnie drugoplanową sprawą. Cały czas pracujemy odpowiedni sposób. Mamy określone mikrocykle, mezocykle, także spokojnie sobie pracujemy. Jestem przekonany, że w końcu ta maszyna ruszy i jestem spokojny o tę drużynę, bo wierzę w nich po prostu. Mam bardzo młody zespół, ale wierzę w nich i mam nadzieję, że po prostu w lidze odpalimy i będziemy szli swoim torem. Powiedzmy, że nie mam przewidywań na pucharowy mecz ze Spartą Łężyca. Jeżeli chodzi o puchar, zawsze się rządzi swoimi prawami. Tak naprawdę jeszcze musimy zobaczyć, czy ten mecz się odbędzie, bo wiadomo, że warunki muszą też na to pozwolić. Jeżeli się odbędzie, będziemy robić wszystko, żeby przejść ten etap, a najlepszą rzeczą jest to, że po dwóch tygodniach, gramy z Łężycą w lidze, także będziemy mieli dobre przetarcie na ligę.