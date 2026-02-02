Jak grali nasi ligowcy? [WYNIKI]

Najważniejsze wyniki z udziałem naszych ligowych drużyn w jednym miejscu? Proszę bardzo. Poniżej rezultaty z weekendu.
- KOSZYKÓWKA
18. kolejka Orlen Basket Liga, Orlen Zastal Zielona Góra – Tauron GTK Gliwice 98:81
1/4 Mistrzostw Polski do lat 19, REWE digital Poland SKM Zastal – MUKS Niedźwiadki Przemyśl 88:84; REWE digital Poland SKM Zastal – Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 83:70 (awans zielonogórzan do 1/2 MP)
- PIŁKA RĘCZNA
25. kolejka I ligi (awansem), Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – SKS Orlik Brzeg 36:27
1/8 Mistrzostw Polski Juniorek, SMS Zielona Góra AZS UZ – Agrykola Warszawa 21:47; SPR Gdynia – SMS Zielona Góra AZS UZ 41:28; SMS Zielona Góra AZS UZ – SPR Pogoń Zabrze 24:33 (brak awansu akademiczek)
- SIATKÓWKA
13. kolejka lubuskiej III ligi kobiet, Volley Gorzów – Osiński-Trans AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 0:3
13. kolejka lubuskiej III ligi mężczyzn, Osiński-Trans AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – UKS Żak Krzeszyce 3:0
- TENIS STOŁOWY
10. kolejka ekstraklasy kobiet, SKTS Sochaczew – ZKS Palmiarnia Zielona Góra 3:0
11. kolejka ekstraklasy kobiet, ZKS Palmiarnia Zielona Góra – PGE Fibrain AZS Politechnika Rzeszów 0:3