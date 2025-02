Szósta zawodniczka ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich – Natalia Kochańska z Gwardii Zielona Góra – stawia przed sobą ambitne cele na rozpoczęty 2025 rok.

Przedstawicielka strzelectwa pytana o plany zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że w tym roku nie będzie kwalifikacji olimpijskich. Co to oznacza dla naszej zawodniczki?

Myślę, że na pewno będzie luźniej, ale to jest taki czas, że możemy śmiało eksperymentować, dokładać pewne rzeczy zmieniać. Teraz jest na to ten czas. Te starty są wtedy dla nauki i doświadczenia, a nie dla zdobywania medali. Dla wielu sportowców to ważne, ja też potrafię to docenić.