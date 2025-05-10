PIŁKA NOŻNA:SPORT:ZIELONA GÓRA:

Rozczarowanie! Lechia przegrała z Górnikiem Polkowice [WIDEO]

Maciej Noskowicz2025-05-10
326 Mniej niż minutę
Nie tak to miało wyglądać. Piłkarze Lechii Zielona Góra w meczu III ligi przegrali z Górnikiem Polkowice 0:1.
Porażka boli, bo nasi piłkarze grali przez większą część meczu z przewagą jednego zawodnika. Niestety, stracili bramkę w ostatniej minucie meczu.

Gospodarze rozczarowali, choć mieli więcej sytuacji pod bramką polkowiczan. Brakowało jednak wykończenia i skuteczności. Gdy w 35 minucie boisko za czerwoną kartkę opuścił jeden z piłkarzy Górnika, wydawało się, że Lechia nie będzie miała problemu ze zdobyciem bramki. Stało się jednak inaczej. Lechia nie grała nic wielkiego, a w 90 minucie katem miejscowych okazał się Kacper Strzelecki.

 

Była to druga porażka Lechii z rzędu. W ostatniej kolejce zielonogórzanie przegrali w lubuskich derbach z Wartą w Gorzowie 0:1.

 

Tagi
Maciej Noskowicz2025-05-10
326 Mniej niż minutę
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00