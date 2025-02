Są spotkania, które mają większą wagę niż inne. Dla drużyny prowadzonej przez trenera Pawła Petelę każde spotkanie jest niezwykle istotne, bowiem obecnie jego zespół zajmuje ostatnią pozycję w ligowej tabeli. W meczu 14. kolejki II ligi piłki ręcznej, grupy I przeciwnikiem zielonogórzan był KPR Środa Wielkopolska. Na zielonogórskim parkiecie byliśmy świadkami wyrównanej rywalizacji, która zakończyła się wygraną SMS-u 25:23.

Przed meczem na swoim koncie zielonogórzanie mieli zaledwie jedno wygrane spotkanie i dwanaście porażek. Natomiast rywal ze Środy Wielkopolskiej miał na swoim koncie trzy wygrane i to on przeważał w pierwszej połowie spotkania, co odzwierciedlał wynik. Goście po 30 minutach starcia prowadzili 13:10.

Po powrocie z szatni, obraz gry uległ zmianie, a gospodarze zdobyli pięć bramek z rzędu, dzięki czemu wyszli na prowadzenie 15:13. Odpowiedzią KPR-u na skuteczność zielonogórskiej drużyny były trafienia, które dały im remis, a chwilę później, ponowne prowadzenie. Oczywistym było, że przebieg ostatnich minut rywalizacji będzie kluczowy, a o tym, kto zdobędzie trzy punkty zadecydują detale. Tę wojnę nerwów i cały mecz wygrał SMS AZS UZ, tym samym odnosząc swoje drugie zwycięstwo w sezonie 2024/2025.

Już poprzednie dwa mecze pokazały, że potrafimy grać fajną piłkę reczną, a tutaj jeszcze atak i trzy punkty zostają u nas. Myśleliśmy, że w meczu lepiej nam pójdzie obrona 5-1, którą zastosowaliśmy, ale ona funkcjonowała w pierwszej połowie. Dlatego w drugiej połowie zmieniliśmy system na 6-0 i to przyniosło efekt w postaci pięciu bramek z rzędu. Wyszliśmy na prowadzenie i ten mecz już wyglądam lepiej.

Myśl, że to jest generalnie kwestia, którą na pewno przedyskutujemy na treningach i przede wszystkim skupimy się na tym, by dopracować detale związane przede wszystkim z kondycją i z podawaniem. Prawda jest taka, że musimy się nieco obudzić przed drugą rundą, w którą nie weszliśmy jak najlepiej. Czekamy jak najbardziej na poprawę formy, ciężko pracujemy i myślimy, że przed kolejnym spotkaniem na pewno się dużo lepiej przygotujemy.

Czasu na świętowanie nie będzie jednak dużo, bowiem już w najbliższą środe, o 18:30, SMS AZ UZ zagra we Wrocławiu z WKS Śląskiem.