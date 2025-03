Stadion przy W69 zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a żużlowy klub będzie partycypował w kosztach za zużytą energię – tak będzie w Zielonej Górze. Przypomnijmy, wcześniej, przez ostatnie lata, klub nie płacił za tzw. media, a rachunki regulowało miasto.

Prezes Adam Goliński nie ukrywa, że na dniach ma się spotkać na negocjacjach z szefem MOSiR-u Robertem Jagiełowiczem.

Doszło do przekazania stadionu z miasta do MOSiR-u. Jestem w przededniu negocjacji z MOSiR-u. Myślę, że to będzie orzech do zgryzienia. Zapisy umowy, którą otrzymałem są drastyczne dla nas, ale mam nadzieję, że przenegocjujemy to w odpowiedni sposób.