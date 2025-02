W czwartek w sali Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze odbył się nabór do szkółki zielonogórskiego klubu żużlowego. Dotyczył on chłopców w wieku 9-14 lat i jak się okazuje, zgromadził wielu młodych uczestników.

To pierwszy nabór organizowany przez Stelmet Falubaz w 2025 roku. Uczestnicy mogli ćwiczyć pod okiem Tomasza Szymankiewicza, Piotra Protasiewicza i Grzegorza Walaska. Poza treningiem odbyło się również spotkanie z rodzicami i dziećmi. Dotyczyło one najważniejszych kwestii związanych z początkiem swojej przygody z motocyklem. Każdy mógł liczyć na indywidualne wskazówki. Całe wydarzenie podsumował trener najmłodszych adeptów, Grzegorz Walasek.

Dzisiaj mieliśmy nabór chłopaczków. Cieszy mnie to, że przyszło dzisiaj takich w wieku 10-11 lat, bo tutaj będziemy mieli czas na to, żeby gdzieś z tymi ludźmi popracować. Cześć z nich już na motocyklu jeździła, także zobaczymy, jak to będzie chodzić. To jest daleki proces, ale mamy dużo czasu, żeby teraz z tymi chłopcami pracować. Kandydat na żużlowca musi być sprawny przede wszystkim. Dużo chęci musi mieć i musi sobie postawić cel, że żużel i tylko żużel, to wtedy z tego może coś być.