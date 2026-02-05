Potrącenie w Raculi, a S3 jedzie jednym pasem – skutki gołoledzi w regionie

Marznący deszcz doprowadził do oblodzenia na drogach w całym regionie. To spowodowało m. in. niebezpieczne zdarzenie na drodze ekspresowej S3. Tir stanął w poprzek drogi i zablokował ruch na kilka godzin. To był pracowity dzień dla służb ruch na S3 od rana jest utrudniony.
– Droga ekspresowa jest przejezdna, ale gołoledź nie odpuszcza i na odcinku Nowa Sól-Sulechów kierujący poruszają się bardzo wolno w głównej mierze korzystając tylko z jednego pasa – relacjonuje mł asp. Anna Baran rzeczniczka KMP w Zielonej Górze.
Jeśli chodzi o drogi lokalne, sytuacja również nie do pozazdroszczenia. Rano w Raculi doszło do potrącenia pieszej. Kierowca hamując przed zebrą wpadł najpierw w poślizg, aby chwilę później uderzyć w znajdującą się przejściu kobietę.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz śledzenie alertów pogodowych.