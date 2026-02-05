Potrącenie w Raculi, a S3 jedzie jednym pasem – skutki gołoledzi w regionie

Marznący deszcz doprowadził do oblodzenia na drogach w całym regionie. To spowodowało m. in. niebezpieczne zdarzenie na drodze ekspresowej S3. Tir stanął w poprzek drogi i zablokował ruch na kilka godzin. To był pracowity dzień dla służb ruch na S3 od rana jest utrudniony.

– Droga ekspresowa jest przejezdna, ale gołoledź nie odpuszcza i na odcinku Nowa Sól-Sulechów kierujący poruszają się bardzo wolno w głównej mierze korzystając tylko z jednego pasa – relacjonuje mł asp. Anna Baran rzeczniczka KMP w Zielonej Górze.

Dzisiaj rano na ulicy Racula-Głogowska doszło do potrącenia pieszej. Kierująca Hondą potrąciła 17-letnią pieszą, która znajdowała się już na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Dlatego kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu. Przy obecnie panujących trudnych warunkach pogodowych droga hamowania znacznie się wydłuża. Natomiast piesi, zanim wejdziecie na przejście, upewnijcie się, czy kierowca zdąży się zatrzymać

Jeśli chodzi o drogi lokalne, sytuacja również nie do pozazdroszczenia. Rano w Raculi doszło do potrącenia pieszej. Kierowca hamując przed zebrą wpadł najpierw w poślizg, aby chwilę później uderzyć w znajdującą się przejściu kobietę.

Na drodze S3, na odcinku między Zieloną Górą a Nową Solą i Zieloną Górą a Sulechowem, ruch odbywa się jednym pasem. Natomiast służby porządkowe cały czas pracują nad tym, aby usprawnić jazdę, aby bezpiecznie można było poruszać się również drugim dostępnym pasem ruchu. Prosimy więc o ostrożność, a jeżeli ktoś nie czuje się na siłach w takich warunkach, lepiej nie wyruszać w podróż i pozostać w domu

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz śledzenie alertów pogodowych.