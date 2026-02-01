“El Condor” już taki niestraszny. ORLEN Zastal z 10. zwycięstwem w sezonie

4970 widzów obejrzało jedyny lutowy mecz swojej drużyny w domowej hali. ORLEN Zastal nie zawiódł i wygrał 98:81. Świetne zawody rozegrali Lewis i Szumert. Oboje rzucili po 21 punktów. Ivan Almeida zrobił swoje, ale nie błyszczał już jak dawniej i zatrzymał się na 12 oczkach.

Zastalowcy zaczęli znakomicie. Po 4 minutach prowadzili już 12:0. Kolejno trafiali: Lewis dwukrotnie spod kosza, Maughmer za trzy i Szumert kompletując akcje 2+1. GTK w pierwszych pięciu minutach notowało 0/7 z gry. Dopiero Gordon przełamał niemoc przyjezdnych trafiając 1/2 z linii rzutów wolnych. Pierwsze punkty Gliwic z gry były autorstwa Ivana Almeidy. Otwierająca spotkanie kwarta toczyła się w pełni pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali ją 23:6.

Koszykówka to jednak gra serii. Kolejna należała do GTK i pozwoliła wyrównać stan meczu. El Condor trafił za trzy i doprowadził do remisu 31:31, a było 31:23 dla Zastalu. W drugiej kwarcie przyjezdnym wychodziło już dużo więcej i przede wszystkim więcej wpadało do kosza dzięki czemu wygrali te część meczu 29:18.

Potwierdziło się więc to o czym ekipa biało-zielonych mówiła na kilka dni przed tym starciem. Drużyna z Gliwic wygląda źle jedynie w tabeli. Zastal jeszcze na początku trzeciej odsłony zdołał odskoczyć na +10, ale kilka minut później to GTK prowadziło 52:50 po celnej trójce Piśli. Przestrzeń na popełnianie błędów była zatem wyczerpana. Biało-zieloni łapali oddech kilka razy systematycznie odskakując na kilka punktów, ale GTK równie systematycznie goniło i wyrównywało. Gliwiczanie wygrali trzecią partię 28:24. Zastal został na dwupunktowym prowadzeniu za sprawą trafienia równo z syreną Maughmera.

Czwartą kwartę ORLEN Zastal otworzył runem 13:1 i bardzo szybko uciekł na 14 oczek. Po tym ciosie Gliwiczanie już się nie podnieśli. Zastalowcy postawili na konsekwencję i byli przy tym bardzo skuteczni dokładając też wielokrotnie efekty specjalne. Przy prowadzeniu gospodarzy 96:79 w barwach Zastalu zadebiutował 19-letni Miłosz Majewski, który zdążył jeszcze wpisać się na listę strzelców. “Stówa” w CRS jednak nie pękła, a Zastal ostatecznie wygrał 98:81.