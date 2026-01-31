Estetyczna rewolucja czy kosztowny problem? Zielona Góra debatuje nad ogródkami gastronomicznymi

Ogródki gastronomiczne w jednym stylu czy pełna różnorodność? W Zielonej Górze rozpoczyna się gorąca dyskusja o kształcie i estetyce śródmieścia. Wszystko za sprawą planów wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej, którą zapowiedział prezydent Marcin Pabierowski.
Włodarz miasta stoi na stanowisku, że najważniejszym krokiem jest uporządkowanie wizualnego chaosu w centrum. Według prezydenta, ujednolicenie wyglądu letnich ogródków wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i podkreśli zabytkowy charakter deptaka.
Zupełnie inne spojrzenie na sprawę ma radny niezrzeszony i przedsiębiorca, Rafał Kasza. Jego zdaniem narzucanie odgórnych wzorców może zabić kreatywność i indywidualny charakter lokali, które od lat tworzą klimat Zielonej Góry.
Bez względu na estetyczne preferencje, w dyskusji pojawia się jeszcze jeden, kluczowy wątek: pieniądze. Kto zapłaci za wymianę parasoli, mebli czy ogrodzeń? Koszty spadną bezpośrednio na właścicieli lokali. Prezydent Pabierowski uspokaja jednak, że proces nie nastąpi z dnia na dzień i przedsiębiorcy otrzymają odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych przepisów.
Przypomnijmy, że pierwsze ogródki gastronomiczne w tradycyjnej formie rozpoczną swoją działalność już wiosną, w kwietniu. Czy będzie to ostatni sezon w obecnej, różnorodnej odsłonie? Do tematu będziemy wracać.