Estetyczna rewolucja czy kosztowny problem? Zielona Góra debatuje nad ogródkami gastronomicznymi

Ogródki gastronomiczne w jednym stylu czy pełna różnorodność? W Zielonej Górze rozpoczyna się gorąca dyskusja o kształcie i estetyce śródmieścia. Wszystko za sprawą planów wprowadzenia tzw. uchwały krajobrazowej, którą zapowiedział prezydent Marcin Pabierowski.

Włodarz miasta stoi na stanowisku, że najważniejszym krokiem jest uporządkowanie wizualnego chaosu w centrum. Według prezydenta, ujednolicenie wyglądu letnich ogródków wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta i podkreśli zabytkowy charakter deptaka.

Nie będzie zbijania palet ani używania tanich materiałów, ponieważ wygląda to jak odpady. Chcę iść wzorem dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław i Poznań, aby przestrzeń była ujednolicona – a więc stal, aluminium i szkło. Zależy mi, aby całość była dopasowana do parku kulturowego, który w przyszłości powstanie w śródmieściu

Zupełnie inne spojrzenie na sprawę ma radny niezrzeszony i przedsiębiorca, Rafał Kasza. Jego zdaniem narzucanie odgórnych wzorców może zabić kreatywność i indywidualny charakter lokali, które od lat tworzą klimat Zielonej Góry.

Charakter miasta buduje różnorodność, a nie fakt, że wszystkie ogródki będą robione na jedno kopyto. Nieprawdą jest, że w Polsce wszystkie ogródki wyglądają tak samo. Często zależy to od indywidualnego charakteru lokalu

Bez względu na estetyczne preferencje, w dyskusji pojawia się jeszcze jeden, kluczowy wątek: pieniądze. Kto zapłaci za wymianę parasoli, mebli czy ogrodzeń? Koszty spadną bezpośrednio na właścicieli lokali. Prezydent Pabierowski uspokaja jednak, że proces nie nastąpi z dnia na dzień i przedsiębiorcy otrzymają odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

Dajemy konkretny termin. To nie stanie się z miesiąca na miesiąc – przedsiębiorcy otrzymają rok. Dopiero w 2027 roku ogródki będą musiały wyglądać według nowych wytycznych. Chcemy przyciągnąć turystów do miasta, a przestrzeń nie może być niespójna; nie może być tak, że każdy ogródek jest w zupełnie innym stylu.

Przypomnijmy, że pierwsze ogródki gastronomiczne w tradycyjnej formie rozpoczną swoją działalność już wiosną, w kwietniu. Czy będzie to ostatni sezon w obecnej, różnorodnej odsłonie? Do tematu będziemy wracać.