HEJ INDEX KOSZ: – Jedziemy sprawić niespodziankę! – ORLEN Zastal przed starciem z AMW Arką

Czy zielonogórzanie sprawią niespodziankę i wywiozą cenne punkty z Gdyni? Trener Miłoszewski zapowiada walkę o każdy metr parkietu, a Jakub Szumert podkreśla, że kluczem będzie zatrzymanie gry 1 na 1 rywali. Orlen Zastal Zielona Góra zmierzy się dziś na wyjeździe z trzecią siłą ligi – AMW Arką Gdynia.

Na papierze to gospodarze są faworytami, ale Arkowcy zanotowali ostatnio dwie porażki pod rząd. Biało-zieloni chcą dokonać tego co udało się Stali Ostrów Wlkp. i Anwilowi Włocławek. Czasu na przygotowanie do tego meczu nie było dużo, ale nasi koszykarze dobrze znają mocne strony zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Nam mówił o nich Jakub Szumert.

Są drużyną rzucającą, mają dużo zawodników rzucających za trzy. Dzielą się piłką, grają jeden na jeden, wiedzą jak szukać przewag. Myślę, że na pewno ograniczyć ich otwarte pozycje za trzy. Myślę, że to będzie klucz. No i ustanie jeden na jeden

– Arka to zespół grający „inteligentną” koszykówkę. Zamiast szaleńczego tempa, stawiają na cierpliwość i precyzyjną egzekucję zagrywek pod swoich strzelców – dodaje trener ORLEN-u Zastalu Arkadiusz Miłoszewski.

Grają mądrą koszykówkę, spokojną, ułożoną. Nie może nie forsują nie wiadomo jak szybkich ataków czy takiej ‘up and down’ koszykówki, tylko grają spokojnie, szukają egzekucji. Dużo zasłon na shooterów, czyli na Jarka Zyskowskiego czy na Kubę Garbacza i na tym powinniśmy się najbardziej skupić przed tym meczem. Jedziemy sprawić niespodziankę, jedziemy walczyć. Chcemy się nie zatrzymywać i następna stacja: Gdynia Główna

Czy zielonogórzanie sprawią niespodziankę i wywiozą cenne punkty z Gdyni? Dowiemy się dziś wieczorem. Początek spotkania o godzinie 20:15.