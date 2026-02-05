HEJ INDEX KOSZ: – Jedziemy sprawić niespodziankę! – ORLEN Zastal przed starciem z AMW Arką

Czy zielonogórzanie sprawią niespodziankę i wywiozą cenne punkty z Gdyni? Trener Miłoszewski zapowiada walkę o każdy metr parkietu, a Jakub Szumert podkreśla, że kluczem będzie zatrzymanie gry 1 na 1 rywali. Orlen Zastal Zielona Góra zmierzy się dziś na wyjeździe z trzecią siłą ligi – AMW Arką Gdynia.
Na papierze to gospodarze są faworytami, ale Arkowcy zanotowali ostatnio dwie porażki pod rząd. Biało-zieloni chcą dokonać tego co udało się Stali Ostrów Wlkp. i Anwilowi Włocławek. Czasu na przygotowanie do tego meczu nie było dużo, ale nasi koszykarze dobrze znają mocne strony zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Nam mówił o nich Jakub Szumert.
– Arka to zespół grający „inteligentną” koszykówkę. Zamiast szaleńczego tempa, stawiają na cierpliwość i precyzyjną egzekucję zagrywek pod swoich strzelców – dodaje trener ORLEN-u Zastalu Arkadiusz Miłoszewski.
Czy zielonogórzanie sprawią niespodziankę i wywiozą cenne punkty z Gdyni? Dowiemy się dziś wieczorem. Początek spotkania o godzinie 20:15.