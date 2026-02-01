KOSZYKÓWKA:WAŻNE

Krzysztof Sulima: Almeida to maszyna. Czy GTK Gliwice zaskoczy ORLEN Zastal? [WIDEO]

Jan Ratajczak2026-02-01
274 Szacowany czas czytania: 1 min.

Znam go dobrze i wiem, że jeśli trzeba wziąć ciężar gry na siebie, on to zrobi – powiedział nam Krzysztof Sulima o Ivanie Almeidzie. Środkowy ORLEN Zastalu docenia klasę rywala, ale podkreśla, że zespół z Winnego Grodu skupia się na taktyce przeciwko całemu składowi z Gliwic.

Po solidnie przepracowanym tygodniu Zastalowcy są w pełnym składzie i liczą, że w niedzielę trybuny CRS wypełni 5 tysięcy fanów. Sulima w naszej rozmowie wspomina pamiętne finały PLK z 2019 roku gdy bronił barw Twardych Pierników Toruń przeciwko Anwilowi Włocławek. To właśnie wtedy “El Condor” kończył budowę swojego pomnika pakując rywali razem z piłką do kosza. W Zielonej Górze na myśl o Ivanie Almeidzie również wracają koszmary. Sympatyczny środkowy ORLEN-u Zastalu zapewnia jednak, że nasza ekipa jest gotowa do gry o zwycięstwo.

