Krzysztof Sulima: Almeida to maszyna. Czy GTK Gliwice zaskoczy ORLEN Zastal? [WIDEO]

– Znam go dobrze i wiem, że jeśli trzeba wziąć ciężar gry na siebie, on to zrobi – powiedział nam Krzysztof Sulima o Ivanie Almeidzie. Środkowy ORLEN Zastalu docenia klasę rywala, ale podkreśla, że zespół z Winnego Grodu skupia się na taktyce przeciwko całemu składowi z Gliwic.

Po solidnie przepracowanym tygodniu Zastalowcy są w pełnym składzie i liczą, że w niedzielę trybuny CRS wypełni 5 tysięcy fanów. Sulima w naszej rozmowie wspomina pamiętne finały PLK z 2019 roku gdy bronił barw Twardych Pierników Toruń przeciwko Anwilowi Włocławek. To właśnie wtedy “El Condor” kończył budowę swojego pomnika pakując rywali razem z piłką do kosza. W Zielonej Górze na myśl o Ivanie Almeidzie również wracają koszmary. Sympatyczny środkowy ORLEN-u Zastalu zapewnia jednak, że nasza ekipa jest gotowa do gry o zwycięstwo.