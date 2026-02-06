Leon Madsen ambasadorem Zielonej Góry w SGP. Miasto wspiera lidera Falubazu kwotą 50 tysięcy złotych

Lider Stelmetu Falubazu Zielona Góra, Leon Madsen, będzie promował miasto na arenie międzynarodowej podczas tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix (SGP). Prezydent Marcin Pabierowski potwierdził oficjalne wsparcie finansowe dla zawodnika, które ma wzmocnić wizerunek Zielonej Góry jako światowego ośrodka żużla.

To jest wsparcie, jeśli chodzi o promocję miasta Zielona Góra. To jest 50 tysięcy złotych na cały sezon. Wsparcie marketingowe dla promocji miasta Zielona Góra. Umowa została podpisana niedawno, to więc myślę, że to też wzmacnia nas wizerunkowo w zakresie promocji miasta Zielona Góra w tym ogólnoświatowym turnieju Grand Prix

Leon Madsen będzie promował nasze miasto w SGP już od 2. maja wtedy to rozgrywane będzie GP NIemiec w Landshut, które zainauguruje tegoroczny cykl.