Lód pokrył ulice Zielonej Góry – 400 ton soli w walce z żywiołem

Gołoledź nie daje za wygraną. Służby ZGK sypią solanką by wygrać starcie o przejezdność dróg. Intensywna praca piaskarek i solarek trwa od wczorajszego wieczora, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

– Od wczoraj zużyliśmy około 400 ton soli drogowej, 150 ton kruszywa i 15 tysięcy litrów solanki – informuje Mirosław Gruszecki, prezes ZGK.

Służby drogowe zdecydowały się na nietypowy krok i wyjechały na ulice jeszcze w trakcie trwania opadów. – Pozwoliło to na lekkie rozpuszczenie materiału, który przymarzł do nawierzchni – wyjaśnia Gruszecki.

Z zasady przystępujemy do akcji po ustaniu opadów. Niemniej jednak z racji długiego okresu opadów, jeździliśmy sprzętem i używaliśmy materiałów już w trakcie, choć tutaj efektywność była bardzo słaba. Ale tego typu działania spowodowały to, że nastąpiło jakby lekkie rozpuszczenie materiału, który przymarzł

Dzięki temu główne arterie miasta pozostają przejezdne. Przed drogowcami jednak jeszcze sporo pracy. Prognozy pogody zapowiadają, że marznące opady ustąpią dopiero w piątek.