Miasto wychodzi ze spółki żużlowej! [WIDEO, KOMENTARZE]

Tego należało się spodziewać, o tym mówiło się od dobrych kilku miesięcy. Miasto nie będzie już akcjonariuszem Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli decyzję o zbyciu akcji. Ma je nabyć właściciel Stelmetu Stanisław Bieńkowski za kwotę prawie trzech milionów złotych. – Wciąż jednak pomagać będziemy Falubazowi – mówił prezydent Zielonej Góry, Marcin Pabierowski.
Wątpliwości nie mieli radni poszczególnych klubów. Wiesław Kuchta z klubu Zielona Razem uważa, że to dobry ruch, który będzie służył temu, by pokazać, że miasto jest transparentne.
Podobnego zdania był także radny opozycyjnego w mieście PiS-u, Grzegorz Maćkowiak.
Dodajmy, że za było 21 radnych, jeden radny, Piotr Barczak, wstrzymał się od głosu.
Przypomnijmy również, że radni podjęli też uchwałę za rozwiązaniem spółki „Centrum Biznesu”. Budynek zostanie w całości przejęty przez miasto.