Miasto zrobi porządek z wodami opadowymi [WIDEO]

Zielona Góra pozyskała 78 milionów złotych dofinansowania i zrealizuje łącznie 17 inwestycji, które mają zmienić oblicze miasta i pozwolić właściwie korzystać z rozwiązań opartych na naturze. Głównie chodzi modernizację sieci wodociągowej i rozbudowę zbiorników do, których będzie płynąć woda z opadów deszczu.

Miliony popłyną nie tylko na deptak. W Palmiarni podpisano dziś umowę, której przedmiotem będzie dofinansowanie remontu m.in. deptaka. – To inwestycje, które wpiszą się na trwałe w nasze miasto – mówi prezydent Marcin Pabierowski.

Projekt, na który pozyskaliśmy dofinansowanie, to przebudowa śródmieścia od pomnika Bachusa do pomnika Bohaterów. Mówimy tutaj o zagospodarowaniu śródmieścia, wymianie tych starych, sklawiszowanych płyt, na które mieszkańcy narzekają. Przede wszystkim inwestycje w starówkę, które będą odpowiadały na potrzeby związane z odprowadzeniem wód opadowych

Pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ta umowa to ukoronowanie półtorarocznej pracy – mówi Dariusz Gusta, prezes spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.

Sto piętnaście milionów, z tego siedemdziesiąt dziewięć milionów dofinansowania, blisko osiemdziesiąt milionów środków, które pozyskamy z Narodowego Funduszu w ramach programu FEnIKS. W ramach tych inwestycji wykonamy siedemnaście zadań, z tych siedemnaście zadań sześć zadań będziemy realizowali bezpośrednio my jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji, siedem zadań będzie realizowanych przez miasto, a trzy zadania inwestycyjne będziemy realizowali wspólnie

Największe i najbardziej złożone prace będą dotyczyć remontu deptaka. Mają potrwać 1,5 roku. W sierpniu miasto chce wyłonić wykonawcę i dopiero po Winobraniu rozpocząć inwestycję.