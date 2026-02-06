Miasto zrobi porządek z wodami opadowymi [WIDEO]

Zielona Góra pozyskała 78 milionów złotych dofinansowania i zrealizuje łącznie 17 inwestycji, które mają zmienić oblicze miasta i pozwolić właściwie korzystać z rozwiązań opartych na naturze. Głównie chodzi modernizację sieci wodociągowej i rozbudowę zbiorników do, których będzie płynąć woda z opadów deszczu.
Miliony popłyną nie tylko na deptak. W Palmiarni podpisano dziś umowę, której przedmiotem będzie dofinansowanie remontu m.in. deptaka. – To inwestycje, które wpiszą się na trwałe w nasze miasto – mówi prezydent Marcin Pabierowski.
Pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ta umowa to ukoronowanie półtorarocznej pracy – mówi Dariusz Gusta, prezes spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.
Największe i najbardziej złożone prace będą dotyczyć remontu deptaka. Mają potrwać 1,5 roku. W sierpniu miasto chce wyłonić wykonawcę i dopiero po Winobraniu rozpocząć inwestycję.