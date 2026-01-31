Michał Sitnik nie jest już zawodnikiem ORLEN-u Zastalu Zielona Góra

Klub poinformował o tym kibiców na Facebooku. Michał Sitnik przenosi się do pierwszej ligi i dołączy do teamu, który chce walczyć o awans do koszykarskiej ekstraklasy. – Potrzebowałem takiej zmiany – przekazał nam były już Zastalowiec.

Skrzydłowy zapowiadał przed sezonem, że w Zastalu trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie chce pełnić roli drugo – czy nawet trzecioplanowej. Sprawy potoczyły się jednak nie po jego myśli. Polski szkoleniowiec dawał mu średnio niespełna 7 minut gry. Sitnik postanowił znaleźć sobie nowego pracodawcę. – Potrzebuje minut, wiem, że stać mnie na więcej. Zmiana otoczenia to dobra decyzja. Zagram w zespole, który chce się bić o awans – przekazał nam już po uzgodnieniu warunków odejścia.

Zastal nie robił Sitnikowi pod górkę. – Chcielibyśmy w imieniu całego klubu podziękować Michałowi za 1,5 roku współpracy. “Sito” był bardzo ważną częścią naszego projektu. Michałowi życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za rozwój jego kariery – oznajmiła prezeska ORLEN-u Zastal-u Zielona Góra – Katarzyna Marciniak. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a Michał Sitnik przeniesie się do SKS-u Fulimpexu Starogard Gdański. Wicelider Bank Pekao S.A. I Ligi zbroi się na decydującą część sezonu by walczyć o awans do ORLEN Basket Ligi.