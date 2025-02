Kwotę 139 tysięcy złotych przekaże miasto samorządowi województwa lubuskiego – to najważniejsza informacja po zakończonej w ekspresowym tempie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Środki trafią na przebudowę pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc i utworzenia pracowni bronchoskopii w zielonogórskim szpitalu. Uchwala została przegłosowana jednomyślnie – Taka pomoc szpitalowi jest niezbędna – powiedział prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski.

To jest wsparcie inicjatywy dotyczącej ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta. To dla mnie priorytet. Pojawia się taka szansa, z tej placówki korzystają też mieszkańcy miasta, więc ta współpraca jest dobrym rozwiązaniem.

Obecna podczas sesji przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego Anna Synowiec dodała, że przekazane środki finansowe to efekt współpracy samorządu i miasta.

To ważne, że Zielona Góra poczuwa się też do wspierania szpitala klinicznego. Chodzi o współpracę między samorządami rożnych szczebli. To nie pierwsza pomoc Zielonej Góry.