Powracamy do tematu związanego z powstaniem w Zielonej Górze Lubuskiego Centrum Onkologii. Przypomnijmy, Szpital Uniwersytecki miał pozyskać na ten cel z Ministerstwa Zdrowia kwotę 243 milionów złotych.

Na naszej antenie prezes szpitala, dr Marek Działoszyński poinformował, że konkurs został unieważniony gdyż został wzięty pod lupę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie oznacza to jednak, że coś się zmienia. Anna Synowiec, przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego zapewnia, że konkurs zostanie ogłoszony później, już po kontroli.

Chciałam Państwa uspokoić. Dobrze, zrobiło ministerstwo, że konkurs unieważniało. Jeśli jest kontrola CBA i są wątpliwości, to należało to zrobić. Popieram tę decyzję. Jestem przekonana, że do następnego konkursu będziemy dobrze przygotowani. Mówimy o wielkich pieniądzach.