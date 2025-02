Czy podczas jazdy przeszkadzają mu dłuższe włosy? Jak dogaduje się z Damianem Ratajczakiem i Leonem Madsenem? Czy już tęskni za wyjazdem na tor? O tym rozmawialiśmy z juniorem Stelmetu Falubazu Zielona Góra Oskarem Huryszem.

Z młodzieżowcem w tym roku wiązane są duże nadzieje. My podczas ostatniego “Media Day” zapytaliśmy go nie tylko o przygotowania do nowego sezonu, ale również o relacje z nowymi kolegami w Falubazie. Hurysz będzie tworzył młodzieżową parę z Damianem Ratajczakiem. Czy ta dwojka czuje już “teen spirit”?

Mamy o czym rozmawiać, nie tylko żużlowo, a to bardzo ważne, by nie samym żużlem żyć, ale również innymi sprawami jak kumpel z kumplem. Z tym nie mamy problemu, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że się dotrzemy na torze i przyniesie to efekty.

Nową twarzą w Falubazie będzie także Leon Madsen. Duński były wicemistrz świata to – zdaniem Hurysza – ciekawa postać.

Na razie dużo sobie żartuje, więc bardzo mi się to podoba. Jest luz, ale widać, że również, że jest profesjonalistą, ale trudno się dziwić, w końcu to były wicemistrz świata. Podpatruję go jak młody zawodnik i staram się coś wyciągnąć. Ogólnie to fajny gość.

Junior Stelmetu Falubazu w rozmowie z nami przyznał, że chciałby już wyjechać na tor, tym bardziej, ze temperatura na zewnątrz jest coraz wyższa.

Gdyby można było dzisiaj, to bym wyjechał już dzisiaj zwłaszcza, ze ja bardzo potrzebuję jak najwięcej jazdy.

Przypomnijmy, żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra od środy przebywają na obozie integracyjnym w Gdańsku.