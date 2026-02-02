OSTATNI GONG: Przygotowania Sparty do Mistrzostw Polski [WIDEO]

W najnowszym odcinku zaglądamy za kulisy jednej z najprężniej rozwijających się sekcji sportowych w regionie. Gośćmi programu są Hubert Lubin, motor napędowy klubu Sparta Zielona Góra, oraz Feliks Kosydar Jr. – młody wojownik, który swoją postawą w ringu udowadnia, że polski boks ma przed sobą świetlaną przyszłość.
Feliks Kosydar Jr. oraz Przemysława Mathias przygotowują się do najważniejszych startów. W Marcu wezmą udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski młodzików i kadetów, a następnie będą reprezentować województwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. O szczegółach mówi Hubert Lubin.
Rozmawialiśmy również o nominacji trenera Feliksa Kosydara na szkoleniowca kadry wojewódzkiej. To on zajmie się teraz selekcją i szlifowaniem talentów z całego lubuskiego.
Dużo więcej ciekawostek w najnowszym odcinku Ostatni Gong.