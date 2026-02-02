OSTATNI GONG: Przygotowania Sparty do Mistrzostw Polski [WIDEO]

W najnowszym odcinku zaglądamy za kulisy jednej z najprężniej rozwijających się sekcji sportowych w regionie. Gośćmi programu są Hubert Lubin, motor napędowy klubu Sparta Zielona Góra, oraz Feliks Kosydar Jr. – młody wojownik, który swoją postawą w ringu udowadnia, że polski boks ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Feliks Kosydar Jr. oraz Przemysława Mathias przygotowują się do najważniejszych startów. W Marcu wezmą udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski młodzików i kadetów, a następnie będą reprezentować województwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. O szczegółach mówi Hubert Lubin.

Kwalifikacje nie tylko na szczeblu młodzieżowym, ale także innych kategorii, gdzie będziemy mieli swoich przedstawicieli. Głównym celem Feliksa Juniora Kosydara są teraz przygotowania do tych kwalifikacji, które później będą premiowały do Mistrzostw Polski młodzików. Nie tylko on na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w kadetach szykował będzie się też Przemysław Matjas. Najprawdopodobniej na tym ogólnopolskim szczeblu będziemy mieli dwóch reprezentantów, ale możemy mieć również więcej

Rozmawialiśmy również o nominacji trenera Feliksa Kosydara na szkoleniowca kadry wojewódzkiej. To on zajmie się teraz selekcją i szlifowaniem talentów z całego lubuskiego.

W obowiązkach trenera Feliksa teraz będzie zorganizowanie zgrupowania, wyłonienie najlepszych talentów z naszego województwa, mianowicie z kategorii młodzików, kadetów, zarówno kobiet, jak i chłopców. Przygotowywanie ich pod Mistrzostwa Polski młodzików oraz pod Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży

Dużo więcej ciekawostek w najnowszym odcinku Ostatni Gong.