“Pamiętam Almeidę z Portugalii…To kawał grajka!” – Phil Fayne przed starciem z GTK Gliwice [WIDEO]

Jan Ratajczak2026-01-31
Już w najbliższą niedzielę hala CRS wypełni się po brzegi, by wspierać ORLEN Zastal w jedynym lutowym meczu domowym przeciwko TAURON GTK Gliwice, na który sprzedano już ponad 4500 biletów.

Phil Fayne, środkowy Zastalu, z niecierpliwością czeka na pojedynek z dawnym znajomym z ligi portugalskiej – Ivanem Almeidą. Fayne wspomina, że mierzyli się dwa lata temu jako zawodnicy Porto i Benfiki, a receptą na zatrzymanie dynamicznego Kabowerdeńczyka, o ile nadal ma to coś, ma być twarda obrona i ścisła realizacja planu trenera. Mimo, że to jedyny występ biało-zielonych u siebie w lutym, atmosfera w zespole po zwycięstwie w Wałbrzychu jest doskonała. Fayne podkreśla, że „dom to dom”, a potężne wsparcie zielonogórskich kibiców poniesie ich do kolejnego triumfu.

