To na razie marzenie, które jednak może się zrealizować. O czym mowa? O możliwości korzystania z krytej, 50-metrowej pływalni na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przez cały rok.

WOSIR od lat zabiega o to, aby basen mógł przyjmować zawodników, ale także amatorow pływania przez 365 dni w roku. W tej chwili z obiektu można korzystać z wyłączeniem zimowych miesięcy. Przyczyna? Bardzo prosta – Basen musiałby być dodatkowo ogrzany – stwierdziła wicedyrektorka ośrodka Anna Sulima-Jagiełowicz.

Dzisiaj jest to lekka konstrukcja. nie ma instalacji grzewczej. Gdyby tak się stało, że będzie to całoroczny obiekt, to jest to nasze marzenie i całego środowiska pływackiego. W okolicach nie ma takiego obiektu. Mówi się tylko, ale to jest aż, żeby go ocieplić i doposażyć dwanaście miesięcy w roku.