Czy w Barcikowicach deweloper będzie mógł wybudować osiedle domków jednorodzinnych? Ten temat miał się pojawić na sesji Rady Miasta. Miał, ale się nie pojawił.

Przypomnijmy, że temat wybrzmiał już na styczniowej sesji. Sprawa przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania miała być głosowana dziś. Ten punkt ostatecznie nie pojawił się podczas obrad. Byli jednak mieszkańcy Barcikowic, którzy mają sporo wątpliwości związanych z tą inwestycją. Mówi Karolina Walko, urbanistka, która reprezentuje mieszkańców Barcikowic.

W 2023 roku przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu. Miał obejmować duży teren, problem jest w tym, że miasto chce ten teren zmniejszyć, a to daje pole do tego, aby wystąpić o warunki zabudowy. Wszyscy wiedzą, że to jest wadliwe narzędzie, które pozwala na różne nadużycia.