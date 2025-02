Najlepszym rozwiązaniem, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jest telefon do służb na 112. Jeśli patrol policji podjedzie, na miejscu będzie w stanie ocenić sytuację i stwierdzić, gdzie taka osoba powinna trafić. Jeśli będzie w jakiejkolwiek potrzebie, to jeśli to będą kwestie jakieś medyczne, to policja pomoże takiej osobie trafić do lekarza. Jeśli będzie to osoba w kryzysie bezdomności, bez schronienia, ta osoba na pewno trafi bezpośrednio do nas z pomocą policji