41 dni – tyle czasu pozostało do rozpoczęcia rozgrywek w PGE Ekstralidze żużlowej. Kibice Stelmetu Falubazu Zielona Góra już nie mogą doczekać się ligowej inauguracji i warkotu motocykli.

Pierwsze, próbne jazdy odbędą się już w marcu. Nasza ekipa wciąż przebywa na zgrupowaniu w Gdańsku. My o okres przygotowawczy zapytaliśmy tymczasem naszych Duńczyków. Leon Madsen w rozmowie z nami stwierdził, że przygotowania do sezonu przebiegły u niego bez większych zmian.

Kibice liczą także na punkty drugiego z naszych Duńczyków – Rasmusa Jensena.

Jak się przygotowuję? Robię to, co zwykle co roku, trochę treningów, buduję motocykle i spędzam trochę czasu z przyjaciółmi i rodziną, których tak naprawdę nie mam czasu widzieć latem. A co myślę o Falubazie? Myślę, że jest dobrze. Wyglądamy całkiem dobrze, ale jedno to papier, a zobaczymy, jak będzie, kiedy sezon się zacznie. Ale tak, papier to jedno, a prawdziwe życie to coś innego.