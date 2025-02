Sindarius Thornwell – nieobecny na treningu, Wesley Harris – niegotowy do gry, Velijko Brkić – pod znakiem zapytania – to najważniejsze kadrowe sprawy dotyczące drużyny Orlen Zastalu Zielona Góra kilka dni przed meczem w Warszawie.

Zielonogórzanie szykują się do niedzielnego spotkania w stolicy, ale problemów jest cala masa. Chodzi o kontuzje, które nie ułatwiają przygotowań do tego meczu, na co zwracał uwagę trener zielonogórzan Vladimir Jovanović.

Nie jest łatwa sytuacja zarówno dla zespołu jak i dla mnie, jako trenera. Wszystko przez kontuzje, mamy 7-8 zawodników na treningu. Przez to nie jest prosto przygotować się do następnego meczu. Czy to duży problem? Zdecydowanie, ale jest to, co jest. Spróbujemy jednak dać z siebie wszystko i się nie poddawać.

Na treningu obecny był Wesley Harris. Najskuteczniejszy z zawodników Zastalu leczy jeszcze uraz kostki i w niedzielę nie będzie jeszcze gotowy do gry.

Jeśli pytasz o Wesleya Harrisa, to jest to jasne, że nie jest gotowy, by pomoc drużynie. Sezon skończył się dla Kamariego Murphy’ego, a Velijko Brkić nie zaczął jeszcze trenować z drużyną, ale spodziewałem się, że będzie na treningu wkrótce, może jutro. Jak mówiłem, jest tak, jak jest.

Wielkim nieobecnym na treningu był za to Sindarius Thornwell. Portal zkrainynba.com informował, że Amerykanin ma trafić do ligi chińskiej. Trener o tym nie chciał jednak rozmawiać.

Jeśli coś się wydarzy, to chyba klub zajmie oficjalne stanowisko. Ja nie mogę z tobą o tym rozmawiać.

Klub szuka zatem zastępstwa za Thornwella, konkretów jednak brak. Wiadomo, że będą w zespole jeszcze zmiany. A jeśli chodzi o najbliższego rywala. Trener Jovanović komplementował grę Legii.

Myślę, że są bardzo dobrą drużyną, z dobrą rotacją. W ostatnich tygodniach stworzyli silny team, z doświadczonym serbskim zawodnikiem, Aleksą Radanowem, który jest tez reprezentantem swojego kraju. Nie jest łatwo grać przeciwko nim, ale jak mówiłem, mamy wiele problemów z kontuzjami. Rozumiem, że jesteśmy trochę takim „underdogiem” w tym meczu, ale damy z siebie wszystko, co mamy.

