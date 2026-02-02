W Norwidzie podsumowanie roku i kontynuacja modernizacji infrastruktury krytycznej

Biblioteka Norwida w Zielonej Górze stawia na nowoczesność i oszczędności. Dzięki wielomilionowym inwestycjom placówka zmienia swoje oblicze, łącząc dbałość o klimat z cyfrowym rozwojem oferty kulturalnej.

Najważniejszym obecnie zadaniem jest kompleksowa modernizacja infrastruktury krytycznej. Projekt o wartości blisko 7 milionów złotych zakłada całkowite unowocześnienie systemów zasilania i oświetlenia obiektu. Mówi dyrektor placówki Andrzej Buck.

To w znacznym czy w takim kompleksowym stopniu zmieni czy poprawi, zmodernizuje infrastrukturę krytyczną biblioteki. Pompy ciepła, fotowoltaika, automatyczne zarządzanie energią i tak dalej. Wymiana przestrzeni oświetleniowej, dostosowanej no i do potrzeb poszczególnych stanowisk pracy. To jest wartość projektu prawie siedem milionów złotych i to jest taka inwestycja, którą realizujemy

Równolegle biblioteka rozwija swoje przestrzenie wystawiennicze. W ubiegłym roku rozpoczęto proces przekształcania tradycyjnego Muzeum Ilustracji Książkowej w nowoczesną placówkę na miarę XXI wieku.

W zeszłym roku początek drugiej inwestycji, czyli modernizacja Muzeum Ilustracji Książkowej, czyli przekształcenie z takiej przestrzeni analogowej w przestrzeń multimedialną. Szereg takich działań związanych ze środków z KPO z modernizacją Góry Mediów, Sali Janusza Koniusza, Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży

Dynamiczne zmiany są możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te pozwalają na odświeżenie kluczowych miejsc spotkań dla czytelników w każdym wieku