W Norwidzie podsumowanie roku i kontynuacja modernizacji infrastruktury krytycznej

Biblioteka Norwida w Zielonej Górze stawia na nowoczesność i oszczędności. Dzięki wielomilionowym inwestycjom placówka zmienia swoje oblicze, łącząc dbałość o klimat z cyfrowym rozwojem oferty kulturalnej.
Najważniejszym obecnie zadaniem jest kompleksowa modernizacja infrastruktury krytycznej. Projekt o wartości blisko 7 milionów złotych zakłada całkowite unowocześnienie systemów zasilania i oświetlenia obiektu. Mówi dyrektor placówki Andrzej Buck.
Równolegle biblioteka rozwija swoje przestrzenie wystawiennicze. W ubiegłym roku rozpoczęto proces przekształcania tradycyjnego Muzeum Ilustracji Książkowej w nowoczesną placówkę na miarę XXI wieku.
Dynamiczne zmiany są możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te pozwalają na odświeżenie kluczowych miejsc spotkań dla czytelników w każdym wieku