WAŻNEZIELONA GÓRA:

W Norwidzie podsumowanie roku i kontynuacja modernizacji infrastruktury krytycznej

Jan Ratajczak2026-02-02
272 Mniej niż minutę
foto: Jerzy Jackowski

Biblioteka Norwida w Zielonej Górze stawia na nowoczesność i oszczędności. Dzięki wielomilionowym inwestycjom placówka zmienia swoje oblicze, łącząc dbałość o klimat z cyfrowym rozwojem oferty kulturalnej.

Najważniejszym obecnie zadaniem jest kompleksowa modernizacja infrastruktury krytycznej. Projekt o wartości blisko 7 milionów złotych zakłada całkowite unowocześnienie systemów zasilania i oświetlenia obiektu. Mówi dyrektor placówki Andrzej Buck.

To w znacznym czy w takim kompleksowym stopniu zmieni czy poprawi, zmodernizuje infrastrukturę krytyczną biblioteki. Pompy ciepła, fotowoltaika, automatyczne zarządzanie energią i tak dalej. Wymiana przestrzeni oświetleniowej, dostosowanej no i do potrzeb poszczególnych stanowisk pracy. To jest wartość projektu prawie siedem milionów złotych i to jest taka inwestycja, którą realizujemy

Równolegle biblioteka rozwija swoje przestrzenie wystawiennicze. W ubiegłym roku rozpoczęto proces przekształcania tradycyjnego Muzeum Ilustracji Książkowej w nowoczesną placówkę na miarę XXI wieku.

W zeszłym roku początek drugiej inwestycji, czyli modernizacja Muzeum Ilustracji Książkowej, czyli przekształcenie z takiej przestrzeni analogowej w przestrzeń multimedialną. Szereg takich działań związanych ze środków z KPO z modernizacją Góry Mediów, Sali Janusza Koniusza, Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży

Dynamiczne zmiany są możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te pozwalają na odświeżenie kluczowych miejsc spotkań dla czytelników w każdym wieku

Tagi
Jan Ratajczak2026-02-02
272 Mniej niż minutę
Zobacz więcej

REDAKCJA POLECA

Nie tylko deptak. Dariusz Gusta o planach Zielonogórskich Wodociągów

2026-01-25

Twoja Mordka Brzmi Znajomo, Basia Bańda i WOŚP – co w nowym odcinku „Niezłej Sztuki”? [WIDEO]

2026-01-23

Biblioteka Norwida zaprasza na “Czytelnię Dramatu” [WIDEO]

2026-01-19

Dzika Ochla z nową strefą sportową. Wiceprezydent zdradza dalsze plany

2026-01-17
Back to top button
0:00
0:00
Close

Pomóż nam tworzyć dalej!

Nasze treści są dla Ciebie dostępne za darmo dzięki wsparciu reklamodawców. Korzystasz z adblocka, co uniemożliwia nam wyświetlenie materiału. Dodaj naszą witrynę do białej listy (whitelist), aby odblokować dostęp.