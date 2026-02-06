Zielona Góra nie zamyka przedszkoli. Prezydent Pabierowski: „To optymalizacja, a nie likwidacja

W Zielonej Górze nie będzie likwidacji przedszkoli ani zwolnień personelu. Prezydent Marcin Pabierowski starał się uciąć spekulacje dotyczące rzekomego zamykania placówek, tłumacząc, że miasto wdraża proces łączenia ich w większe zespoły edukacyjne. Zmiany są wymuszone przez drastyczny spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym.
W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się głosy sugerujące, że miasto planuje likwidację kilku placówek przedszkolnych. Prezydent Marcin Pabierowski stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, wskazując na konieczność zarządzania siecią oświatową w sposób nowoczesny i efektywny.
Jak zaznaczył Pabierowski Główną przyczyną zmian jest demografia – liczba dzieci aplikujących do placówek spadła z 1600 w 2017 roku do zaledwie 600 obecnie.
Zdaniem prezydenta, połączenie placówek w zespoły edukacyjne to krok w stronę lepszego zarządzania budżetem oświatowym przy zachowaniu pełnej dostępności usług dla mieszkańców.