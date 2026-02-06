WAŻNEZIELONA GÓRA:

Zielona Góra nie zamyka przedszkoli. Prezydent Pabierowski: „To optymalizacja, a nie likwidacja

W Zielonej Górze nie będzie likwidacji przedszkoli ani zwolnień personelu. Prezydent Marcin Pabierowski starał się uciąć spekulacje dotyczące rzekomego zamykania placówek, tłumacząc, że miasto wdraża proces łączenia ich w większe zespoły edukacyjne. Zmiany są wymuszone przez drastyczny spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się głosy sugerujące, że miasto planuje likwidację kilku placówek przedszkolnych. Prezydent Marcin Pabierowski stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, wskazując na konieczność zarządzania siecią oświatową w sposób nowoczesny i efektywny.

Nie ma co się wsłuchiwać w te internetowe nowości. Tutaj pewnie niektórzy radni prym wiodą, szczególnie z PiS-u, koalicjanci byłego prezydenta chaos sieją. Nie ma, nie ma likwidacji zielonogórskich przedszkoli, po prostu łączymy je w zespoły edukacyjne. Głównym problemem jest demografia

Jak zaznaczył Pabierowski Główną przyczyną zmian jest demografia – liczba dzieci aplikujących do placówek spadła z 1600 w 2017 roku do zaledwie 600 obecnie. 

Poprzednik nie zastosował rozwiązań, które odpowiedzą na problemy demograficzne. Ja dzisiaj już przygotowałem takie rozwiązania – plan ogólny miasta, czyli plan inwestycyjny, społeczny, drogowy, edukacyjny, co pozwoli nam osiągnąć miasto na poziomie 180 tysięcy mieszkańców. To dzisiaj wprowadzamy już te rozwiązania w postaci planu ogólnego i to też będzie odpowiedzią na demografię

Zdaniem prezydenta, połączenie placówek w zespoły edukacyjne to krok w stronę lepszego zarządzania budżetem oświatowym przy zachowaniu pełnej dostępności usług dla mieszkańców.

